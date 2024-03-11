Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla çalışmalarına hız verdi.

Saadet Adayı Cıdık, hafta sonu boyunca çarşı-pazar gezilerinin yanı sıra bazı ziyaretlerde de bulundu.

Cuma akşamı partisinin Sungurlu Adayı Seyit Ahmet Güher'e destek olmak üzere bu ilçeye giden Cıdık, Cumartesi günü ise Çiftlik Caddesi, Adnan Özejder Caddesi, Osmancık Caddesi ve Cumartesi Pazarı'ndaki esnafla bir araya geldi.

Faruk Cıdık ayrıca ziyaret ettiği Çorum İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği üyelerinin sorun ve taleplerini not aldı.

Pazar Günü ise Sivil İnisiyatif Emekliler Platformu tarafından düzenlenen eylemde hazır bulunan Cıdık, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde Saadet Partisi'nin kapsamlı bir kanun teklifi hazırladığı müjdesini verdi.

Son olarak Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaşan SP Adayı Cıdık, "Mübarek Ramazan ayımızın Müslümanların birlikteliğine ve tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz." dedi.

