Çorum’da 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslararası Açık Ateş Pişirme Teknikleri Buluşma Etkinlikleri Festivali” nedeniyle şehir merkezinde bazı bölgelerde araç parkına izin verilmeyecek.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, festival süresince Gazi Caddesi üzerindeki Saat Kulesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki Bedesten arasında kalan güzergâhın her iki tarafında araç parkının yasaklanacağı bildirildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen bölgeye park etmemeleri istendi.