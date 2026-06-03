Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından 5-6-7 Haziran 2026 tarihlerinde “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” ve “Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması” etkinliği yapılacak.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirilecek olan her iki etkinlik hakkında bilgi verildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ise her iki etkinlik hakkında bilgiler verdi.

I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresine yerli ve yabancı olmak üzere 90’a yakın akademisyenin katılarak bildiri sunacaklarını belirten Av. Ahmet Özdel, böyle bir kongrenin Çorum gibi bir yerde ilk defa yapıldığını ifade ederek, “Bu kongreler şimdiye kadar ya otellerde ya da konferans salonlarında yapıldı. Şimdi ise ilk defa böyle bir merkezde gerçekleştirilecek. Bu kongrenin Çorum’da barışa, kardeşliğe hizmet edeceğini düşünüyorum. Kongrede sunulan bildiler daha sonra kitap haline getirilerek akademik camianın hizmetine sunulacak” dedi.

Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması programı hakkında da bilgiler veren Ahmet Özdel,

“Bu programımıza tüm sol partilerin genel başkanlarını davet ettik. Etkinlikler kapsamında 5 Haziran Cuma günü saat 20.00’da Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan konser verecek. Cem Aşıkları dinletisi yapılacak. Pir Sultan Abdal ve Kadıncık Ana heykellerinin açılışı gerçekleştirilecek. Ayrıca Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde stantlarda açılacak” ifadelerini kullandı.

Ahmet Özdel, yapılacak etkinliklere tüm Çorum halkını davet ederek sözlerini tamamladı.