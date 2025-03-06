Veli Paşa Hanı önünde bulunan iş yerlerinde yıkım çalışmaları devam ediyor.

Balıkçı esnafının Geçici Balıkçılar Çarşısı’na taşınmasıyla başlatılan yıkım süreci diğer iş yeri sahiplerinin de dükkanlarını boşaltmasıyla birlikte devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan Tarihi Meydan’da çalışmalar hız kazandı. Veli Paşa Hanı ile Saat Kulesi’ni buluşturacak olan projede balıkçıların ardından kalan işyerlerinin de taşınmasıyla birlikte yıkım çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıkım çalışmasını kısa süre içerisinde bitireceği belirtildi. Yıkım çalışmalarının ardından başlatılacak olan çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte Veli Paşa Hanı,Tarihi Şehir Meydanı ile gün yüzüne çıkmış olacak.