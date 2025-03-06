Çorum’un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından hazırlanan Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Türk Kızılay Alaca Şubesi tarafından titizlikle hazırlanan yardım kolileri ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edildi.

Yardım kolilerinin dağıtım sürecinde ekiplere eşlik eden Türk Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, "Ramazan ayında yapılan bu yardımlar, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Kızılay’ın bu değerli çalışmaları, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Ramazan ayı boyunca yardımlarımız devam edecek, Allah'ın izniyle çalınmadık kapı, yardım eli ulaşmadık ihtiyaç sahibi kalmayacak" dedi.