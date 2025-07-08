Çorum Belediyesi, Saat Kulesi ve Ulu Cami çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışmalarına başlıyor.

Çorum Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan alanları estetik bir bütünlük içinde yeniden düzenlemeye devam ediyor. Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında, Hürriyet Meydanı, Saat Kulesi ve Ulu Cami çevresini kapsayan cephe sağlıklaştırma projesi için önemli bir karar alındı.

Kentsel sit alanı sınırları içerisinde yer alan 314 ve 438 numaralı adaları kapsayan proje, şehrin tarihi kent meydanı silüeti çalışmaları kapsamında yürütülecek. Hürriyet Meydanı ve Saat Kulesi'ne cephe veren 314 no’lu ada ile Ulu Cami'ye cephe veren 438 no’lu adada bulunan tüm yapıların cephelerinde sağlıklaştırma uygulaması yapılacak.

“HAYALİMİZ: BİBLO GİBİ BİR ŞEHİR”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizi estetik anlamda zirveye taşıyacak, adeta biblo gibi bir Çorum hayalimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu proje de o hayalin önemli bir parçası” dedi. Aşgın, cephe düzenlemeleriyle birlikte hem tarihi dokuya saygılı hem de modern görselliğe sahip alanların oluşturulacağını ifade etti.

BAKANLIK DESTEĞİ SAĞLANDI

Aşgın ayrıca, projeye Bakanlık düzeyinde destek sağlandığını da belirterek, “Hamdolsun bu çalışmamız için de Bakanlık desteğimiz hazır” ifadelerini kullandı.