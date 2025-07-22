Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı ve iki günlük izne çıktı.

Tesis sahalarının yenilenmesi nedeni ile bu sezon başının tüm hazırlıkları il dışında yapmak zorunda kalan Çorum FK 1 Temmuz’da Bolu Gerede’de başlayan ilk etabı 9 Temmuz’da tamamlamıştı.

İki günlük iznin ardından 12 Temmuz’da Bolu Vonresort Hotel’de ikinci etap kampına başlayan Çorum FK dün sabah yaptığı çalışma ile bu etabı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki ikinci etabın son antrenmanına sakatlıkları bulunan Geraldo ve Ferhat takımdan ayrı olarak çalıştı. Diğer tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısırma hareketleri ile başladı ardından dar alan oyunları ile devam antrenman dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

Çorum FK lig öncesi son etap kampı için 24 Temmuz perşembe günü Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde toplanacak.

Kırmızı Siyahlı takım aynı gün akşam yapacağı antrenmanla başlayacak hazırlıklarını 2 Ağustos cuma gününe kadar burda sürdürecek ve bu etapta üç hazırlık maçı yapacak.