Ahlatcı Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının son etabını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım sabah sahada çabukluk ve taktik akşam ise salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri ile günü tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 11’de tesis sahasındaki ilk antrenman küçük sahada yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından 1 nolu sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda tüm sahaya kurulan istasyonlarda tempolu olarak yaptıkları koşular ile oldukça ağır bir çalışma yaptılar.

Bu çalışmanın ardından ise dar alanda üç takımlı iki takım ortada bir takım ise kenarda duvar yapı yaparak yine temposu yüksek bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışmada futbolcuların çabuk düşünmeleri çabuk oynamalarını istedi.

Çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta iki takımdan da topa sahip olmaları ve basit top kaybı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Oldukça tempolu geçen bu çalışmada futbolcuların hayli yoruldukları gözlendi.

Sabah antrenmanında Zargo takımdan ayrı olarak düz koşu yaparak çalışmayı tamamladı. Yurt dışından geç gelen Thomas takımdan ayrı olarak özel programla çabukluk ve koordinasyon hreketleri yaparken Atakan Cangöz ise fitnes salonunda yaptığı hareketlerin ardından sahada topla çalışma yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım akşam ise tesis fitnes salonunda iki grup halinde burda bulunan aletlerde çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık hareketleri ile günü tamamladı.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.