Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Mevlidi Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir dizi programa katılmak için Çorum’a geldi.

İlk olarak Çorum İl Müftülüğünü ziyaret eden Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından makamında ağırlandı.

Kondi, bir süre sohbet ettikten sonra müftülük personelini odalarında ziyaret edip hayırlı görevler diledi.

Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezine geçen Kondi, burada Çorum’da görev yapan vaiz, din hizmetleri uzmanı ve manevi danışmanlarla bir araya geldi.

Kondi, burada bir süre sohbet ederek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, daha sonra Çorum Belediyesi ve Çorum Müftülüğü işbirliğinde Veli Paşa Hanında düzenlenen “Han Sohbetleri” programına konuşmacı olarak katıldı.

Vali Ali Çalgan, protokol üyeleri ve vatandaşların izlediği program Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı’nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Adından ise Şaban Kondi, “Doğumunun 1500. Yılında Peygamberimiz ve Aile” konulu sohbetini gerçekleştirdi.

Programın sonunda Vali Ali Çalgan, Şaban Kondi’ye teşekkür ederek çiçek verdi.



