İki sezon Çorum FK forması giyen Sabrican Vural yeni sezon için Eskişehirspor ile anlaştı.

Uğurludağ’lı çocukların yüzme sevinci
Uğurludağ’lı çocukların yüzme sevinci
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Altınordu alt yapısından yetişer ve ardından Erzincenspor’da kiralık olarak forma giydikten sonra 21-22 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Sabrican Vural daha sonra bir sezon Isparta32bqor bir sezon Kırklarelispor ve son olarakta 23-24 sezonunda Zonguldak futbol aş takımında forma giydi. Son olarak Serik Belediyespor ve Karaman fK takımlarında forma giyen Sabrican Vural yeni sezon için Eskişehirspor ile anlaştı,.

Editör: Harun Akkaya