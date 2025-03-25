Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dün İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protestoları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik küfürlere sert tepki gösterdi.

'Sabırdan, edepten, sükûnetten yana isek de sabrımızın da bir sınırı, bir taşma noktası muhakkak vardır.' diyen Aşgın; "Saraçhane'de Sn. Cumhurbaşkanımız'ın rahmetli annesine ve ailesine ahlaksızca sözler sarf eden güruhu; bu milletin kutsalı olan cami ve kabristanlara yapılan saygısızlığı ve onlara bu yolu açanları, bu ahlaksızlığa sebep olanları şiddetle kınıyorum. Bu alçaklığın, ahlaksızlığın da hesabı elbet sorulacak. Unutmayın! Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Hiçbir özgürlükte de ahlaksızlığa yer yoktur." ifadelerini kullandı