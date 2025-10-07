Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Paralimpik Laser Run (Koşu-Atış) Türkiye Test yarışında Çorum Gençlikspor kulübünden Sacit Bal ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

5 Ekim pazar günü Konya Meram Olimpik Bisiklet Veledromunda yapılan müsabakalarda Çorum Gençlikspor Kulübünden Sacit Bal zorlu rakiplerini geride bırakarak ikinci olarak gümüş madalya kazandı.Paralimpik Oyunları öncesi test yarışlarında ikinci olan Sacit Bal bu başarısı ile büyük umut verdi. Sporcunun hedefi Paralimpik Oyunlarında milli takımda mücadele etmek.