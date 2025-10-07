Çorum Belediyespor güreşcisi Utku İlbars Balkan Grekoromen Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

Bugün başlayacak ve 12 Ekim’de sona erecek U 17 Balkan Güreş Şampiyonası’nda 55 kiloda Utku İlbars milli mayoyu giyecek.

Çorum Belediyespor güreş antrenörü Çelebi Bayır sporcusunun milli takımda mücadele edecek olmasından mutluluğu dile getirdi ve bu organizede kürsüye çıkmak için elinden gelen mücadeleyi vereceğine inandığını söyledi. Bayır ayrıca her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbraahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve SEM Müdürü Rıfat Ceylan’a sporcuları ve şahsı adına teşekkür etti.