Önceki gün hayatını kaybeden Ar-San Makina Kurucusu İsmail Kayılı'nın eşi, Zafer, Türkan ve Nurhan Kayılı'nın anneleri Safiye Kayılı dün son yolculuğuna uğurlandı.
Safiye Kayılı’nın cenazesi Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar