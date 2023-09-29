Ahlatcı Çorum FK'nın Pazar günü oynayacağı Bodrumspor maçının kadrosu belli oldu.
22 kişilik maç kadrosuna sakatlığı devam eden Ahmet Sagat ve Sinan Kurumuş alınmadı.
MAÇ KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER
Bodrumspor maç kadrosu şu şekilde açıklandı; "Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Toure, Ali Türkkan, Hasan Hüseyin Akınay, Berkay, Ologo, Adem Doğan, Süleyman Luş, Arda Yılmaztürk, Erkan Kaş, Gökhan Karadeniz, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Eren Aydın, Ahmet İlhan, Ozan Sol, Suat Kaya, Geroldo, Thomas, Mahmut Eren."