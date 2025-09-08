Kocaelispor da U-19 takımına gönderilen Ahmet Sagat 13 Eylül'e kadar transfer görüşmesi yapmak için kulübünden izin istedi.

Arca Çorum Fk Sagat için geçtiğimiz günlerde girişim de bulunmuştu ancak sonuç çıkmamıştı.

Süper ligde fazla süre alamayan Sagat transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 1.lig takımlarının büyük ilgisi bulunan futbolcuya en başta Vanspor olmak üzere Serikspor ve Erokspor'un da ilgisi var Ahmet Sagat'ın önümüzdeki ki günlerde bir karar vererek bu takımlardan biriyle anlaşması bekleniyor.