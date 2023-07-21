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Çorum’da Öz Sağlık İş Sendikası, sağlık işçilerinin geriye dönük alacaklarının geciktirilmesini protesto ederek, hastane önünde eylem yaptı.

Geriye dönük alacaklarının daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini istediklerini belirten sağlık işçileri, basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan; “Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçti. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk, geriye dönük alacakların bekletmeyin dedik. İşçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik, önümüz Kurban Bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik, vergi dilimini işararet ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık, sabırla bekledik ama sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmesine karşı sabrımız bitti. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi, bitti. Sağlık işçileri artık seslerinin duyulmasını istiyor.” dedi.