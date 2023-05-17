Sağlık-Sen’in üyelerine özel hizmet verecek olan Sağlık-Sen Otel, Ankara Ulus’ta yakın zamanda açılacak.

Sağlık-Sen Disiplin Kurulu ve Çorum Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “Sağlık-Sen üyelerinin artık Ankara’da bir evi var.” dedi.

Sağlık-Sen Otel’in, 12 kat, 87 oda ve 190 yatak kapasitesi, konferans salonu ve yemekhanesi ile Ankara’nın en merkezi noktalarından olan Ulus’ta Haziran ayında hizmet vermeye başlayacağını belirten Saatcı, şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık-Sen geleceğe yatırım yapan, emanet bilinciyle hareket eden, imkân ve kaynaklarını üyeleri için seferber eden hizmet sendikacılığının temsilcisidir. 7. Olağan Genel Kurulumuzda üyelerimizin ve ailelerinin konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak misafirhane açılacağı müjdesi verilmişti. Çok şükür Ankara’da merkezi bir konumda yer alan otelimizin mülkiyetini satın alarak üyelerimizin ve ailelerinin hizmetine sunuyoruz. Teşkilat mensuplarımızın artık Ankara’da bir evi var. Tüm teşkilatımıza, üyelerimize, ailelerine hayırlı olsun. Sağlık-Sen olarak imkân ve kaynaklarımızı üyelerimiz için kullanmak için her türlü adımı atıyoruz. Bu yolda emek veriyoruz, eser bırakmaya çalışıyoruz. İnsanı ve emeği merkeze alarak, Sağlık-Sen’i geleceğe daha güçlü bir biçimde taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanını mali, sosyal ve özlük hakları yönünden refaha kavuşturmak için kararlılıkla mücadele ediyoruz.” (Haber Merkezi)