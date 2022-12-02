10 ilden cerrahlar Çorum’da buluştu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Karadeniz Cerrahi Derneği işbirliğinde 6.Karadeniz Cerrahi Günleri Çorum’da gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Karadeniz Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, cerrahler ve akademisyenler katıldı.

Yoğun talep olan etkinliğe 10 farklı ilden çok sayıda hekim katılım sağladı. Beş oturumda ‘Olgularla Travma Hastasına Acil Cerrahi Yaklaşım’, ‘Hepatobilier Aciller’, ‘Kolorektal Aciller’, ‘Acil Servis Uygulamaları ve Genel Cerrahi’ ana başlıklarında sunumlar yapılırken sözlü bildiriler de program dahilinde sunuldu.

Sempozyumda sunum yapan hekimlere teşekkür belgeleri verildi.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir ise hastanede yapılacak olan bilimsel programlara destek sağlamaya devam edileceğini belirterek, hastane bünyesinde yapılan programda emeği geçen toplantı tertip ekibi ve katılımcılara ayrıca teşekkür etti.