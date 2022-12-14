Çorum'da 2 doktor 'profesör' oldu

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 2 doktor profesörlük ünvanı aldı.

Hitit Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Bölümü (Dermatoloji)'nden Engin Şenel ve Anestesi Kliniği'nden Özgür Yağan, profesör oldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Prof. Dr. Engin Şenel ve Prof. Dr. Özgür Yağan'ı tebrik ederek; "Hastanemize ve şehrimize katkılarından dolayı dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarımızın başarılarının devamını dileriz." dedi