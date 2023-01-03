Çorum'da Poliklinik hizmetleri yeniden başladı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Bahçelievler Semt Polikliniği'nde poliklinik hizmetleri bugün başladı.

Eski Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından ara verilen polklinik hizmetleri için hastane bahçesine yeni bir Behçelievler Semt Polikliniği inşa edildi. Bugün itibariyle İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları ve Aile Hekimliği Poliklinikleri hasta kabulune başladı.

Bahçelievler Semt Polikliniği ile hastanede oluşan yoğunlunun önüne geçilmesi hedeflenirken, bölgede yaşayan vatandaşlar da Semt Polikliniği'nin yeniden hizmet vermeye başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.