Devlet Hastanesi’nin ihale tarihi belli oldu

Kamuoyunda ihalesinin ne zaman yapılacağı tartışma konusu olan Devlet Hastanesi’nin ihale tarihi belli oldu.

Devlet Hastanesi’nin ihale tarihi belli oldu

FATİH BATTAR
Kamuoyunda ihalesinin ne zaman yapılacağı tartışma konusu olan Devlet Hastanesi’nin ihale tarihi belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre,  100 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi’nin 17 Mart’ta ihale edileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı 2023 Yatırım Programı’nda da yer alan Devlet Hastanesi’nin yaklaşık 726 milyona ihale edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 200 milyona ihale edilmesi planlanan hastanenin maliyeti bu yıl 726 milyona yükseldi. 

Hatırlanacağı üzere artan inşaat maliyetleri nedeniyle geçtiğimiz hastane ihalesi 2 defa ertelenmişti.

17 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilecek ihalenin ardından 2-3 ay içinde hastane inşaatına başlanılması bekleniyor.

Çorum halkı  bir çok mahalle ve bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak devlet hastanesi inşaatının bir an başlanarak tamamlanmasını istiyor. 

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YORUMLAR
Yener
Yener - 1 gün Önce

Bu 7.ihale olması lazım, kimse 1-2 yıl sonraki durumu fiyatları öngöremediği için katılmıyor. 2 yıldır üç beş ayda bir ihaleye çıkılıyor

Doğrucu
Doğrucu - 12 saat Önce

Bence yıkılmayan kısımda yıkılması lazım temeli 89 da atıldı yıllarca bitirilemedi inşası uzun sürdü ayrıca tam ortasından fay hattı geçiyor. Bu depremden sonra bence büyük risk alınıyor yıkmamakla. Sonuçta 30 yıllık bina yeni inşaat 5 sene sürer açıldığında bir tarafı yeni ancak hastaların bulanacağı yataklı kısım 40 yıla yakın bir bana olacak. Sayın gazetecilerimizin bu konuyu dillendirmeleri gerek.

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