FATİH BATTAR

Kamuoyunda ihalesinin ne zaman yapılacağı tartışma konusu olan Devlet Hastanesi’nin ihale tarihi belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre, 100 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi’nin 17 Mart’ta ihale edileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı 2023 Yatırım Programı’nda da yer alan Devlet Hastanesi’nin yaklaşık 726 milyona ihale edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 200 milyona ihale edilmesi planlanan hastanenin maliyeti bu yıl 726 milyona yükseldi.

Hatırlanacağı üzere artan inşaat maliyetleri nedeniyle geçtiğimiz hastane ihalesi 2 defa ertelenmişti.

17 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilecek ihalenin ardından 2-3 ay içinde hastane inşaatına başlanılması bekleniyor.

Çorum halkı bir çok mahalle ve bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak devlet hastanesi inşaatının bir an başlanarak tamamlanmasını istiyor.