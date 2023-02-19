FTR Uzmanı Kulaoğlu Çorum Özel Hastanesi’nde

Çorum Özel Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kadrosuna Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu’nu ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü için Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu’nu kadrolarına kazandırdıklarını söyledi.

Başhekim Bilgili, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde 1 uzman hekim, 3 fizyoterapist ve 2 tekniker personel ile halkımıza hizmet veriyoruz. Kadromuzda Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu başta olmak üzere deneyimli ve alanında uzman hekim ve fizyoterapistlerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servisinde 13 yatakla ve uzman personelimizle hizmet vermektedir. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır.” dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu ise, Çorum Özel Hastanesi’nin güçlü kadrosunda yer almaktan ve Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu söyledi.

OĞUZ KULAOĞLU KİMDİR?

Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu 1985 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk öğrenimini Kastamonu ve Muğla’da, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladı. 2004-2010 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi aldı. 2011 Yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde ihtisasına başladı. 2015 yılında ihtisasını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Gaziantep Islahiye Devlet Hastanesi, 2017-2023 yılları arasında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. 2023 yılı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

Alanında oldukça deneyimli olan Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu’nun;

Romatolojik hastalıkların (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, FMF, Gut vb.) takibi ve rehabilitasyonu,

Nörolojik hastalıkların (Hemipleji, omurilik yaralanması, serebral palsi, Multiple skleroz vb.) takibi ve rehabilitasyonu,

Lenfödem, osteoporoz, spor yaralanmaları ve cerrahi öncesi ve sonrası için ortopedik rehabilitasyon,

Skolyoz, osteoartrit, fibromiyalji ve miyofasyal ağrı sendromu gibi yumuşak doku romatizmaları,

Bel/ boyun fıtıkları ve sinir sıkışmalarının cerrahi öncesi ve sonrası takip ve tedavisi,

Kas iskelet sisteminde kronik ağrı ve kas spazmının eşlik ettiği hastalıklar,

Nöral terapi,

Kuru iğneleme,

Eklem içi ve yumuşak dokuya yönelik enjeksiyonlar,

Viskosuplementasyon tedavisi,

Trombositten zengin plazma(PRP) enjeksiyonları tedavi ve işlemlerini başarı ile uyguladığı belirtildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023, 17:00