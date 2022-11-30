Hastanede tıbbi cihaz seferberliği

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde arızalı olduğu için uzun süredir çalışmayan tıbbi cihazlar tamir edilerek yeniden kullanılmaya başlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç.Dr. Sinan Zehir, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Bazen yapılamaz, mümkün değil bu alanı kapatalım, bu cihazları çalıştırmamız imkansız denilebilir. Niyet hastalarımıza hizmet olduktan sonra bir şekilde çözüm üretilir. Uzun süredir sorunu çözülemeyen tıbbi cihazlarımız bir bir aktif hale getiriliyor, çalıştırılamayacak durumda olanlar yenileniyor. Emeği olan, gayret gösteren, eksiklikleri dert edinip çaba gösteren tüm arkadaşlarımın eline gönlüne sağlık” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022, 18:22