Hastane’den MHRS açıklaması

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen deprem nedeniyle bölgeye hekim ve sağlık teçhizatı sevkiyatı yapıldığını belirterek bu nedenle MHRS randevularında iptaller ve bazı birimlerde zaruri değişiklikler olabileceğini açıkladı.

Zehir; “Değerli vatandaşlarımız; Kahramanmaraş merkezli olup çok sayıda ilimizi etkileyen deprem nedeniyle, deprem bölgesine hekim görevlendirmelerimiz, tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemesi sevkiyatımız ve desteğimiz artarak devam etmektedir. Milletçe altından kalkmaya çalıştığımız bu zor süreçte hastanemizde sağlık hizmet sunumunda aksama olmayacak şekilde tarafımızca tedbirler alınmakla birlikte; MRHS randevularında iptaller ve bazı birimlerimizde zaruri değişiklikler yapılabilmektedir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah (c.c)’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı