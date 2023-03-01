Hastanelerin depreme dayanıklılığı incelenecek

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Kahramanmaraş depremleri sonrası tüm Türkiye'de teyakkuza geçildi. Türkiye'nin tüm illerindeki hastane yapılarında deprem incelemeleri yapılmaya başlanacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygun olmayan hastanelerin boşaltılacağını duyurdu.

‘KOŞULLARA UYGUN OLMAYAN BİNALAR BOŞALTILACAK’

Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Kaçınılmaz, ortak gündem olan “yapıların depreme mukavemeti” konusunda, sağlık kurumlarının daha da hayati önemi sebebiyle Bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır. Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar boşaltılacak.” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’DAKİ HASTANELER NE DERECE DAYANIKLI?

Depremler sağlık kuruluşlarının “ne derece dayanıklı oldukları” sorularına yol açarken, Çorum’da 50 yıllık Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin de kontrolden geçirilecek olması kamuoyunda olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

2017 YILINDA TAŞINMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

2017 yılında ‘taşınacağı yönünde’ kamuoyunda gündem olan Göğüs Hastanesi siyasilerin devreye girmesiyle eski yerinde hizmet vermeye devam etti.

50 YILLIK HASTANE

Edinilen bilgilere göre, 1996 yılında Çorum’da meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremde çatlaklar oluşan hastanede, tadilat ve bakım çalışması yapılsa da, 50 yıllık hastanenin bakanlık tarafından gözden geçirilmesi isteniyor.

BAKANLIĞA RAPOR GÖNDERİLMİŞTİ

Daha önce Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na bir rapor gönderilirken, bakanlık yetkililerinin hazırlayacağı teknik rapor doğrultusunda hastane ile ilgili bir karar verilmesi bekleniyor.

HASANPAŞA’DA GÜÇLENDİRME YAPILACAK

2023 yılı Sağlık Bakanlığı Yatırım Programı’nda yer alan Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin de güçlendirilmesi için bu sene ihale yapılacak. Yaklaşık 13 milyona mal olması planlanan ihale ile Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin depreme hazırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

YENİ HASTANEDE SIKINTI YOK

Bu arada 2017 yılında Çorum halkının hizmetine sunulan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin deprem izalatörleri sayesinde 9 büyüklüğündeki bir depremde bile ameliyat yapacak düzeyde olduğu ifade ediliyor.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASININ DURUMU

Bahabey Caddesi’nde bulunan ve yaklaşık 70 yıldır hizmet veren 2 katlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının da depreme dayanıklılığı ve akıbeti merak konusu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023, 18:36