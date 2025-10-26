Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde sağlıksız ürün satan, taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmaların listesini paylaşıyor.

Bu listelere yeni şehir, ürün ve firmalar eklendi.

MOZZERALLA PEYNİRE BİTKİSEL YAĞ VE NİŞASTA

İşte, hileli gıda sattığı tespit edilen yeni firmalar:

Bursa'daki Moni Süt ve Süt Ürünleri Ltd Şti,. rende tam yağlı taze mozzerella peynire bitkisel yağ, nişasta kattı.

YOĞURTTAN JELATİN ÇIKTI

Manisa'daki Bir Çınar Gıda Ltd. Şti., yarım yağlı yoğurdun yağ oranı düşük, bitkisel yağ karışmış çıktı ve aynı yoğurdun içinde jelatin tespit edildi.