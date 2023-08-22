Tahmini Okuma Süresi: dakika

Emekli banka müdürü, bir dönem siyasette yapan Nurettin Karaca, Velipaşa Hanı Sandıkçılar Sokak Numara 9 adresinde Han Safah’ta sahaflık kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

‘SAHAFLAR KİTAP KÜLTÜRÜ AÇISINDAN ÖZEL BİR YERE SAHİP’

Kitap kültürünü hem genç nesile hem de şehre aşılayarak geleceğe de katkı sunmak istediğini aktaran Nurettin Karaca, sahafların, kitap kültürü açısından çok özel ve önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Han Sahaf’ta sahaflık mesleğini icra ederken ticari kaygıdan uzak ve özünden sapmadan kitap severlerin buluşma noktası olarak tasarladığını aktaran Karaca, “Sahaflık bir mekteptir. Ne kadar kitap o kadar bilgi. Bir kitap bir insan, bir kitap bir dünya. Yani iki kapak arasına sığan bir dünya, adeta sevgilileri buluşturmak diye ifade edebiliriz sahaflığı” dedi.

'BİR ŞEHİR SAHAFLARIYLA KİMLİĞİNİ KAZANIR’

Bir şehrin sahaflarıyla kimliğini kazanabileceğini ifade eden Karaca, “Kitaplarla hemhal olmadan sahaflık yapılamaz. Dönüşü olmayan ve bitmeyecek bir yolculuktur sahaflık. Sahaflık bir tutkudur, ticari maksatla sahaflık yapılmaz. Kitap okumanın çok azaldığı günümüzde kitap okuma alışkanlığı kazanmanın insana faydalarını şu şekilde ifade etmek mümkün. Kitap okumak İnsanın güzel konuşmasını ve ifade gücünü artırdığı gibi onu bilgi sahibi yapar ve olaylara bakış açısını değiştirir” diye konuştu.

KİTAPSEVERLERİ HAN SAHAF’A DAVET ETTİ

Akademisyenler, öğrenciler ve şehir dışındanda kitapseverlerin kendilerini ziyaret etmeye geldiğini söyleyen Karaca, “Sahaf dükkanımızda her türlü kitabı bulmak mümkündür. Özellikle basımı olmayan nadir kitapların sadece sahaflardan temin edilebildiğini ve en uygun fiyatla kitap sahibi olunduğunun bilinmesini isterim. Kitapseverlerin eski kitaplarını alıyor ve istedikleri kitabı da temin ediyoruz. Ayrıca kitap severlerin okuduğu kitapları getirip başka bir kitapla takas etmeleri de mümkün. Çay, kahve muhabbeti ile güzel vakit geçirmek istiyorsanız tüm dostları, hemşerilerimizi, öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi kitapseverleri Han Sahaf’a bekliyorum” ifadelerini kullandı.