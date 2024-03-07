Uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle şehir dışında olan Sungurlu Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu’ya gelerek seçim çalışmalarına başladı.

Sungurlu Belediyesi önünde aday açıklamasını yaptıktan sonra, tekrar ayağında nükseden sorun nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi gören ve iki defa daha ameliyat olan Başkan Şahiner, dün yeniden sahaya indi.

Şahiner’i seçim bürosu önünde Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları, İYİ Parti Sungurlu İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Teşkilatı, Genlik Kolları Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçim Bürosu önünde kurbanlar kesilirken, hep birlikte dualar edildi.

Kendisini karşılamaya gelen kalabalığa seslenen Şahiner, bugüne kadar sustuğunu, bundan sonra bazı şeyleri açıklamanın zamanının geldiğini söyledi.

20 günde izledim, dinledim ve ne yapıyorlar diye de takip ettim diyen Şahiner, “20 gündür hastanedeyim. Arkamdan demediklerini bırakmamışlar. Kimisi öldü, kimisi ayağı kesildi dedi. Allah düşmanıma hastalık vermesin. Ben ayağımı, birileri gibi Belediye Başkanı konumuyla, kasasıyla, parasıyla ne Antalya’da tatilde kırdım, ne de Uludağ da kayakta kırdım. İşimden evime giderken, Ulu Cami’nin önünde kırdım” dedi.

3 ay raporu olduğu halde izin kullanmadığını söyleyen Başkan Şahiner, “Bende keyfime bakmasını bilirdim. Ama sizler bana güvendiniz, benim yanımda yer aldınız. Ben sizin başınızı hiçbir zaman eğdirmeyeceğim, her zaman dik tutacağım” dedi.

Bir günde 2 ameliyat birden geçirdiğini söyleyen Şahiner konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İkisi de zor bir ameliyattı. Doktoruma rica ettim, iki ameliyatı bir yaptılar. Ağır olur kaldıramazsın dediler. Biz neleri kaldırmadık. Vücut acıları önemli değil, yeter ki gönül acısı olmasın, sırtımızdan hançerlemesinler.

Meclis üyelerim, ilçe teşkilatım, kadın kollarım gece gündüz demeden çalışıyor, benim yokluğumu aratmıyor, Allah hepsinde razı olsun. 20 günümüz kaldı. Allah’a çok şükür ben ve ekibime kimse bizi sattı diyemez, menfaati için şurada diyemez. Onurlu geleceksin, onurlu da gideceksin. Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği koltuğuna oturmakla adam olunmuyor. Onursuz bir şekilde o makamda oturacağıma, onurlu bir şekilde gel kaldırımda otur daha iyi.

Organize Sanayi Bölgesi’ne Sungurlu’nun çocuklarını almayanlar, Suriyelileri işçi olarak almışlar. Seçim boyunca bunlara göz yum, bunların oyunu sana alalım diye namus şeref sözü verdiler. Sizin oyunuzla kazanacağıma, kazanmam daha iyi. Onurlu geldim, onurlu da giderim. Kazanmakta şereftir, kaybetmekte şereftir.

Bugüne kadar sustum ama bundan sonra bazı şeyleri açıklamanın zamanının geldi. Organize Sanayi Bölgesi’ne şunu yaptık, bunu yaptık diye gezinenler, bu zamana kadar sustum. O paylaşamadığınız Organize Sanayi Bölgesi’ni biz 1997 yılında kurduk. Bugün çıkmışlar ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diyorlar. Hepsine cevap vereceğim. Barut Fabrikasının sahibi, benimde 30 yıllık dostum Ahmet Ahlatcı’ya sordum. Bu Organize Sanayi’ye bu fabrikaları sen mi, Bakan yardımcısı mı kim getiriyor diye sordum. Ben bakan ile bakan yardımcısı ile muhatap olmam, ben Reis ile muhatap olurum. O gel dedi, Sungurlu’ya kur dedi bende kurdum. Ben oraya 10 sene mi verdim. Suyu yoktu 2014 yılında bağladık. Elektrik yoktu, indirici trafo merkezini kurdurduk.

Son olarak, siyaset gelip geçer, bugün varız yarın yokuz. Adamlık boy ile pos ile gezmeyle olmuyor. Adamlık duruş ile oluyor. Allah utanacak işi, utanacak kelimeyi, başımızı eğe eğecek hareketler yaptırmayı bize yaptırmasın. Onlar benim yüzüme bakamayacak, bakıtmayacağım. Sizlerin yüzünü de onlara kurban edeceğim."