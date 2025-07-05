Vali Ali Çalgan, Valilik ve 16 belediyenin katılımıyla oluşturulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz ay hizmete alınan Doğal Yaşam Alanı ile birlikte sokak hayvanları kontrollü bir şekilde toplanarak Çorum merkeze bağlı Yaydiğin bölgesinde İl Özel idaresi’ne tahsisli 50 dönüm arazi üzerine kurulan alana getiriliyor.
Mama üretim tesisinin de bulunduğu alanda toplu yemek çıkaran tesislerden ve pazar yerlerinden toplanan yiyecek atıklar mamaya dönüştürülerek sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanıyor.
Bakımı yapılabilecek, muayene ve tedavi edilebilecek kadar sahipsiz hayvanlar buraya getiriliyor.
Doğal yaşamla uyumlu şekilde tasarlanan bu alan, sahipsiz hayvanların güvenle barınabileceği, bakımlarıyla ilgilenileceği modern bir merkez olma özelliği taşıyor.