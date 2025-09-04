Teknik direktör İrfan Buz'un ayrılığı sonrasında Sakaryaspor yönetimi Sakarya'da davet ettiği Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlayamadı.

Sakaryaspor’da teknik direktör arayışları devam ediyor. Yeşil-siyahlı yönetim, Rüstemler Tesisleri’nde Yalçın Koşukavak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Sakarya gazetelerinde yer alan haberlere göre, Koşukavak’ın, bazı bölgelere transfer yapılmasını talep ettiği ve bu isteğin yönetim tarafından karşılanmaması nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından rota Sakaryalı teknik direktör Hakan Keleş’e çevrildi.

Deneyimli çalıştırıcının bugün Sakarya’ya gelerek yönetimle masaya oturacağı ifade ediliyor. Görüşmeden çıkacak sonuç, yeşil-siyahlıların yeni teknik direktörünü belirleyecek.