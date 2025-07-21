Arca Çorum FK’da üç sakat futbolcunun son etap çalışmalarında takımla çalışmaları bekleniyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam ilk etapta sakatlanan kaptan Ferhat Yazgan ve Geraldo’nun tedavi süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Tam, Yazgan ve Geraldo’nun üçüncü ve son etap çalışmalarında takımla birlikte çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Kaleci Sehiç yurt dışında tedavi oldu

Tam, yeni transfer kaleci Sehiç’in imza töreninin ardından tedavi süreci için Avrupa’ya gittiğini ve tedavi sürecini tamamlayarak kampa katıldığını söyledi. Tam, tecrübeli file bekcisininde üçüncü etapta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.