Bir sezon Çorum FK forması giyen Doğan Can Davas yeni sezonda kırmızı siyahlı takıma rakip oldu. Galatasaray alt yapısından yetişen ardından Er.aaspor’da 2017-18 szonunda Çorum FK’da kiralık olarak forma giyen Doğan Can Davas ardından beş sezon Bandırmaspor’da forma giydi. Geçtiğimiz sezon başında Amedspor ile arlaşan Doğan Can Davas kırmızı yeşilli takımda fazla forma şansı bulamadı.

Yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiren Doğan Can Davas Boluspor ile anlaştı. Davas resmi imzanın ardından Boluspor kampına katılarak çalışmalara başladı.