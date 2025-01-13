Ahlatcı Çorum FK’da bugün oynanacak zorlu İstanbulspor maçı öncesinde sakat üç isimden müjdeli haber geldi.

Zargo Toure, Suat Kaya ve Eren Karadağ son iki antrenmanda takımla birlikte çalıştılar.

Alt adelesindeki sakatlığı nedeni ile Ankaragücü maçının ardından forma giyemeyen Zargo Toure geçtiğimiz hafta sonu Urfaspor maçı ısınmasında ağrıları artması üzerine kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli futbolcu son iki gün takımla birlikte çalıştı.

Ligde geçen hafta sonu oynanan Şanlıurfaspor maçında oyuna son bölümde giren ve sakatlanarak çıkan Eren Karadağ’ın üç hafta ve maçı tamamlayan ancak arka adalesinde ağrı nedeni ile 10 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı.

İki futbolcu yapılan yoğun tedavi sonunda hafta sonunda yapılan iki antrenmanda takımla birlikte çalıştılar. Bu üç futbolcunun da bugünki İstanbulspor maçında forma verilmesi halinde oynayabileceği öğrenildi.