Arca Çorum FK’nın bu sezon başı kiralık olarak Ankara Demirspor’a verdiği milli futbolcu Hasan Ege Akdoğan Ziraat Türkiye Kupasında attı iki golün ardından ligde gollerine devam etti.

Türkiye Kupasında Zonguldakspor ile oynanan kupa maçında iki gol atarak mavi siyahlı kulüpte ilk gollerini atan Hasan Ege Akdoğan önceki hafta sonu Ankara Demirspor’un Menemen FK yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan isim oldu.

Hasan Ege Akdoğan cumartesi günü Ankara Demirspor’un evinde 68 Aksarayspor ile oynadığı maça ilk onbirde başladı.

Rakibi önünde Ankara Demirspor 69. dakikada 2-0 geriye düştü. Hasan Ege bu dakikada attığı kafa golü ile skoru 2-1 yaptı vetakımını umutlandırdı.

Maçın 88. dakikasında Hasan Ege Akdoğan bir kez daha sahne aldı ve savunmadan seken topa yerden sert bir vuruşla Aksarayspor ağlarına göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak takımına bir kazandıran isim oldu.