Arca Çorum FK’nın cumartesi günü Gelişim Liginde Eryamanspor ile oynadığı iki maçta iki futbolcusu sakatlandı.

İki sakatlıkta da sahaya 150 metre mesafedeki hastaneden ambulansın 10 dakikaya gelememesi tepki çekti.

Eryamanspor ile Çorum FK U 16 takımları arasındaki maçta rakibi ile girdiği ikili mücadele sonunda yerde kalan Ramazan yapılan ilk muayenenin ardından saha kenarına alındı ve uzun süre ambulans beklenmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Genç futbolcunun köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Kendisi operasyon geçirecek.

Bu maçın ardından oynanan U 17 Ligi maçında ise Adem kaleci ile çıktığı hava topu mücadelesinde yere omuzunun üzerine düştü. Bu futbolcuda ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonunda omuzunun çıktığı tespit edildi.

İki futbolcu bu ilk müdahelelerinin ardından takım otobüsü ile Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burda uzmanlar tarafından gerekli müdahale yapılarak sargıya alındı. Bugün Çorum’da yapılacak tetkikler sonucunda iki futbolcuya yapılacak tedaviye karar verilecek.