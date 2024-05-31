Çorum Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe’ye milli davet. Samet Türe bugün başlayıp pazar günü sona erecek olan Balkan Çocuklar Karate Şammpiyonasında milli takımda görev yapacak.

12 ülkeden 1700 sporcunun katılımı ile İstanbul’da yapılacak olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasında Samet Türe milli takımda görevlendirildi.

Çorum’da Karate branşında son yıllarda yapılan alt yapı çalışmaları sonucunda elde edilen başarılar üzerine Samet Türe Balkan Çocukları Karate Şampiyonasında milli takım teknik heyetinde görevlendirildi.Türe Federasyon’un bu başarılı çalışmaları ile Karadeniz bölgesinin ilk sıradaki ili haline geldiklerini belirterek ‘Türkiye genelinde kendimizden söz ettirmeye başladık. Alt yapı performans grupları ile yoğun bir antrenman programı içinde çalışmalarımız devam etiyor. Bu çalışmalar sonucunda bir kaç yıl içinde daha büyük başarıların geleceğine inanıyoruz’ dedi.