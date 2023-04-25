HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’ya Erzincanspor maçı dönüşünde şampiyon gibi karşılama yapıldı.

Pazar günü Erzincanspor deplasmanından 1-0’lık galibiyet ile dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan kırmızı siyahlı takıma Çorum’a dönüşünde coşkulu bir karşılama töreni yapıldı.

Taraftarlar Çimento fabrikası kavşağı altındaki alanda toplandılar ve burda Erzincan’dan gelen taraftarları ile birlikte buluştular. Bu bölüme ilk olarak gelen Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın geldi. Araba ile geldiği andan itibaren taraftarların coşkulu tezahüratları ile karşılanan başkan Yalçın araçtan indi taraftarları selamladı. Bu esnada taraftarlar Başkan Yalçın’ı omuzlara alarak havaya attılar. Daha sonra ise kafileyi taşıyan otobüsü burda karşılayan taraftarlar coşkulu şekilde konvoy halinde saat kulesine kadar geldiler.

Burda toplanan taraftarlar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne büyük sevgi gösterisinde bulundular.

Taraftarların bu coşkulu karşılamasını otobüs içinde izleyen futbolcular adına kulüp Ceo'su Abdulhamit Yıldız kısa bir konuşma yaparak taraftarlara bu coşkulu karşılamasından dolayı teşekkür etti ve sezon sonunda çok daha büyük coşku ile şampiyonluk kutlamasında buluşmayı diledi. Daha sonra kafileyi taşıyan otobüs alkışlar ile tesislere doğru hareket etti.