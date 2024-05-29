Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Avrupa Şampiyonu Mert İlbars’ı kabul etti.

Azerbaycan’da yapılan U 23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında sıkletinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Mert İlbars antrenörü Çelebi Bayır ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Mert İlbars Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler verdi. İl Müdürü Cemil Çağlar ise Mert İlbars’ı başarısından dolayı tebrik ederek ondan daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek daha fazla çalışarak daha büyük başarıları ülkemize kazandıracağına inandığını söyledi.