Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl düzenlenen Gençlig Futbol il birinciliğinde şampiyon Kolpaçino oldu.

Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen ve altı takımın mücadele ettiği Gençlig Futbol il biriciliğinde eleme maçları sonunda finale Kolpaçino ve Laçingücü takımları yükseldi.

İtfaiye sahasında oynanan final maçında Kolpaçino takımı rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 7-1 galip ayrılarak il birincisi olurken Laçingücü takımı takımı Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Şampiyon olan Kolpaçino bölge birinciliğinde Çorum’u temsil edecek.