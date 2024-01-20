Liseli Gençler Futsal il birinciliğinde şampiyonluğu Spor Lisesi kazandı.

Final maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenen Spor Lisesi şampiyon olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporlarında en fazla katılımın olduğu branşlardan olan futsal erkeklerde 35 okul mücadele etti.

Osmancık ve Sungurlu ile merkez gruplarında yapılan maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan takımların tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynaaan maçlar sonunda Spor Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi okulları finalde karşılaştı.

TOKİ Spor Salonu’nda oynanan final maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu.

İlk yarısı karşılıklı atılan birer gol ile geçen maçta ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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İkinci yarıda da aynı zorlu mücadele devam etti. bu devreyi 2-1 önde tamamlayan Spor Lisesi maçıda 3-2 kazanmayı başardı.

Spor Lisesi’nden Yusuf Kazancı attığı üç golle takımını şampiyonluğa taşıyan isim olurken Başöğretmen Anadolu Lisesi ise M. Emin ve Polat’ın golleri şampiyonluğa yetmedi.

Maçın ardından düzenlenen törenle okullara kupaları sporculara ise madalyaları verildi.