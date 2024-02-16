Belediye İskilipspor kulübü güreşçileri Türkiye Şampiyonası öncesinde Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret ettiler.

16-25 Şubat tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılacak olan U 20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası ve U 17 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek sporcular antrenörleri Adem Uysal ile birlikte İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında antrenör Adem Uysal katılacakları şampiyona hakkında bilgiler verdi ve hedeflerinin kulüplerini en güzel şekilde temsil etmek olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Başkan Sülük’e teşekkür etti.

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Belediye Başkanı Ali Sülük ise bu önemli şampiyonada mücadele edecek güreşçilere başarılar diledi ve ilçelerinin adlarını gururla duyuran sporculara ‘allah yar ve yardımcısı olsun' dedi.

Belediye İskilipspor kulübünden U 17 kadınlar Türkiye Şampiyonasında 62 kiloda Özdenur Özmez, U 20 Kadınlar Türkiye Şampiyonasında ise 59 kiloda Halime Polat ve 53 kiloda Büşranur Özmez mücadele edecek. U 17 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında ise 55 kiloda Mustafa Şarllı, 45 kiloda Muhammed Mustafa Sert, 48 kiloda Hasan Hüseyin Sert ve 51 kiloda ise Samet Aslan mindere çıkacak.