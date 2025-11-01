Kamu Spor Oyunları MasaTenisi il birinciliğinde şampiyon olan Valilik takımı kazandığı kupayı Vali Ali Çalgan’a götürdüler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Kafile başkanı ve takım sorumlusu Serkan Türksoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Mustafa Koray Tutkun, Adem Korkmaz ve Berat Göktepe kazandıkları birincilik kupasını Vali Ali Çalgan’a hediye ettiler.

Vali Ali Çalgan Kamu Spor Oyunlarının personelinin spor yapması ve kaynaşması adına son derece faydalı olduğunu belirterek Ayak Tenisinde şampiyon olan valilik takımını tebrik etti ve 2-7 kasım tarihlerinde Bartın7da yapılacak bölge birinciliğinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Vali Ali Çalgan’a şampiyonluk kupası ve ismi yazılı forma hediye edildi.