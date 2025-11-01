Kadınlar Voleybol 2. liginde sezonun ikinci Çorum derbisi yarın Çorum Arenaspor ile Osmancık Belediyespor arasında oynanacak.

Ligde ilk beş hafta sonunda topladığı 7 puanla dördüncü sırada bulunan Osmancık Belediyespor ile beş maç sonunda 6 puanla beşinci sırada bulunan Çorum Arenaspor takımları bugün saat 15’de Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaklar.

İki takımda kazanarak kendine üst sıralarda yer bulmak istiyor. Arenaspor ilk kez katıldığı ligde üst sıraları zorlamak Osmancık Belediyespor ile geçtiğimiz yılların verdiğ tecrübe ile kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Gruptaki diğer temsilcimiz Çorum Voleybol takımı ise haftayı bay geçecek.

Çorum Arenaspor ile Osmancık Belediyespor arasındaki maçı Samsun’dan Sema Kayıkcı yönetecek yardımcılığını ise ilimiz klasman hakemi Can Acar yapacak. Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.