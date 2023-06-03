HALİL ÖZTÜRK

2. Amatör Küme’de 12. hafta maçında 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantileyen iki takım Kargıserispor ile HE Kültürspor takımları yarın Kargı’da şampiyonluk maçına çıkacaklar.

Ligde 11. hafta maçları sonunda namağlup ve bir beraberlik alarak 28 puanla lider durumda bulunan Kargıserispor iki beraberlik alan ve 26 puanla ikinci sırada bulunan HE Kültürspor takımı yarın saat 16’da Kargı İlçe Sahasında karşılaşacaklar.

Lider Kargıserispor takımı yarın evinde oynayacağı maçı kazanması veya berabere bitirmesi halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Sarı Siyahlı takım berabere ayrılırsa son maçı bekleyecek kazanması halinde ise sezonu lider olarak kapatmayı garantileyecek.

10 maçta sekiz galibiyet ve iki beraberlik alarak namağlup 26 puanla ikinci sırada bulunan HE Kültürspor takımı ise sezonu şampiyon olarak tamamlamak için yarınki maçı kazanmak zorunda. Mavi Siyahlılar ilk yarıda evinde berabere kaldığı Kargıserispor deplasmanında kazanarak sezonu şampiyonluk kupası ile tamamlamak istiyor.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı yarın oynanacak Kargıserispor-Kültürspor maçının ardından Kargı takımının kupasını vereceklerini Kültürspor’un kupasını ise son hafta evinde oynayacağı maçta vereceklerini söyledi.