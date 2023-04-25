HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktıklarını belirterek bu galibiyeti tüm Çorum halkına armağan etti.

Ligde yakaladıkları galibiyet serisi ile ele geçirdikleri liderliği devam ettirmek ve şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için Erzincanspor deplasmanına mutlak galibiyet için gittiklerini belirten Teknik Direktör Tahsin Tam ‘Grubumuzun güçlü takımlarından ve play-off mücadelesi veren Erzincanspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geride bıraktık. Maça iyi başladık ve maç boyunca da topa sahip olarak oyunu kontrolümüzde tutmayı başardık. Rakibimiz pas oyununu iyi oynayan ve merkez bağlantılarını kullanarak hücumlar yapmaya çalışan bir takımdı. Savunmada taktik disipline bağlı olarak rakibe organize atak şansı vermedik.

Kazandıkları toplarla hızlı hücumlar yapmaya çalıştılar oyuncularımızın yüksek konsantrasyonu ile pozisyon vermeden maçı bitirmeyi başardık. Topa sahip olduğumuz bölümlerde geçiş pasları bularak kanat hücumlarında etkili ataklar yaptık ve bunlardan birinde de bize üç puan getiren golü bulduk.

Bu galibiyet ile şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bıraktık. Şimdi önümüzde şampiyonluk hedefine ulaşmak için dört kritik maçımız kaldı. Bugünden itibaren Erzincan maçını unutup hafta sonu evimizde oynayacağımız Düzcespor maçına hazırlanacağız. İnanıyorumki bu maçıda kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız.

Şampiyonluk yolunda bu kritik galibiyeti uzun bir yolculuk yaparak deplasmanda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve galibiyeti tüm Çorumlulara armağan ediyorum’ dedi.