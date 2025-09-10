Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan 60 yaş üstü vatandaşları 2 günlük ücretsiz yaz kampı programı ile ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yüzünü tatil tadındaki kampla güldürüyor. 13 ilçenin merkeze uzak bölgelerinden seçilen 60 yaş üstü bireyler 2 gece konaklamalı olarak Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırlanıyor.

Havuz keyfinden, sinema etkinliğine, çeşitli ikramlardan şehir gezilerine dopdolu bir içeriğe sahip programda yaşlı çınarlar unutulmaz anlar yaşıyor.

Ulaşım ve rehberlik hizmetlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sağlandığı programlarla katılımcılar şehrin turizm noktalarını da keşfetme fırsatı buluyor.



Sağlık danışmanlığı

Otel konforundaki kamp programı ile ayrıca yaşlı bireylerin tansiyon ve şeker ölçümleri gerçekleştiriliyor, onlara diyetisyen ve psikolog bilgilendirmesi yapılıyor. 2 gün boyunca katılımcılar istedikleri soruları uzmanlara sorma ve öğrenme fırsatı da buluyor.



Gönül belediyeciliği

Gönül belediyeciliği ilkesi ile binlerce yaşlı bireyin gönlüne ulaşarak onlara her alanda destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Güzel bir kamp programı ile büyüklerimizin gönlünde güzel hatıralar bırakmak istedik. 2 gün boyunca hem tatil yapıyorlar, hem çeşitli konularda bilgilendiriliyorlar hem de şehrimizin güzelliklerini gezip görme fırsatı buluyorlar. Büyüklerimizin duası ile de biz yolumuza daha güçlü devam ediyoruz" dedi.