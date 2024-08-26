Samsun-Ankara karayolunda yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralılardan 3'ünün Çorumlu oldukları öğrenildi.

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı. 2 TIR, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Beyhan Arslan ile yaralılardan Esme Arslan (18) ve Metehan Arslan'ın (8) Kumçelteği Köyü nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Cenazeler bugün Çorum'da toprağa verilecek.