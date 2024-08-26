Samsun-Ankara karayolunda yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden ve yaralılardan 3'ünün Çorumlu oldukları öğrenildi.

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı. 2 TIR, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

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Kazada hayatını kaybeden Beyhan Arslan ile yaralılardan Esme Arslan (18) ve Metehan Arslan'ın (8) Kumçelteği Köyü nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Cenazeler bugün Çorum'da toprağa verilecek.

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Editör: Çorum Hakimiyet