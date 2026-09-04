Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Fink yaptığı açıklamada, Samsunspor'a transfer olmadan daha önceki takımında 4 maçlık ceza alan Elliot Watt'ın son durumu hakkında da bilgi verdi.

ÇORUM VE KOCAELİ MAÇLARINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fink, İskoç futbolcunun 2 maç daha takımdan uzak kalacağını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, Samsunspor'un Kocaelispor ve Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmalarda takımdaki yerini alamayacak.

NE OLMUŞTU?

Elliot Watt, Motherwell forması giydiği dönemde takımının Celtic ile oynadığı karşılaşmada VAR hakeminin verdiği kararı eleştirmiş ve İskoçya Futbol Federasyonunca 4 maçlık cezaya çarptırılmıştı.