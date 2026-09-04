Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile birlikte Pazar günü oynanacak Eyüpspor maçı öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Arca Çorum Futbol Kulübü tesislerini ziyaret eden Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri futbolcularla tek tek ilgilenerek kaptan Fredy'e çiçek takdim etti.

Protokol üyeleri Eyüpspor maçında takıma başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Yönetim Kurulu üyeleri ile protokol heyeti arasında kulübün devam eden çalışmaları ve 2026–2027 sezonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

ARCA Çorum FK, nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla protokol heyetine teşekkür etti.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı;

"İnancımız tam, desteğimiz sonsuz. Şehrimizin gururu takımımızı ve fedakârca çalışan yönetimimizi bugüne kadar gösterdikleri duruş, azim ve kararlı mücadeleden dolayı yürekten tebrik ediyorum. Arca Çorum FK bu kentin ortak sevdası, en büyük gurur kaynağıdır. Her zaman olduğu gibi bugün de yarın da sonuna kadar takımımızın ve yönetimimizin yanındayız. Kırmızı-Siyahlı ekibimize Eyüpspor karşılaşmasında yürekten başarılar diliyorum." dedi